De beste Nintendo Switch (Lite) aanbiedingen in december 2019

De Nintendo Switch is de bestverkopende console van dit moment en vanwege de populariteit is het systeem gedurende het jaar vrijwel nooit in de aanbieding. Het is echter december en dat betekent dat er vanwege kerst toch een aantal interessante deals beschikbaar zijn. Overweeg je een Switch aan te schaffen dan is dit zonder twijfel een van de beste momenten om over te gaan tot aankoop. Om het voor jou zo overzichtelijk mogelijk te maken hebben we de beste Switch-deals voor je op een rij gezet.

Nintendo Switch-deals

Amazon Duitsland is momenteel de goedkoopste aanbieder online. Voor slechts €314,97 ontvang je namelijk de nieuwe Nintendo Switch (2019) met verbeterde accuduur en de exclusieve Nintendo-game Luigi’s Mansion 3. De game wordt geleverd op een geheugenkaart in plaats van een downloadcode en je hebt de keuze uit de grijze en neon Switch. Amazon bezorgt de Switch gratis in Nederland en afrekenen is mogelijk met iDEAL, creditcard of per incasso. In Nederland wordt dit pakket voor €369,99 aangeboden.

Nintendo introduceerde in december ook de Nintendo Switch (2019) Mario kart 8 Deluxe-bundel. Deze bundel wordt voor €329,- aangeboden, maar wees er snel bij want deze variant is alleen nog bij Game Mania uit voorraad leverbaar en we verwachten dat dit pakket niet opnieuw beschikbaar komt. De reguliere Switch zonder game is bij Game Mania te koop voor €309,-.

Ten slotte is er nog de Nintendo Switch Lite. Deze variant kan in tegenstelling tot de reguliere Switch alleen als een handheld worden gebruikt. De hardware om de console te verbinden met een televisie is niet aanwezig en kan ook niet na aanschaf worden toegevoegd. De Switch Lite is beschikbaar voor €189,99 bij Amazon Duitsland of voor €199,- bij Bol.com. Het systeem is voor deze prijzen beschikbaar in de kleuren grijs, geel en turquoise.