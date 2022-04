Dataminers ontdekken Game Boy-emulator op Nintendo Switch

Het lijkt erop dat de Nintendo Switch in de toekomst de mogelijkheid krijgt om Game Boy- en Game Boy Advance-titels af te spelen. In de firmware van de Nintendo-console zijn namelijk twee emulators ontdekt, wat suggereert dat de iconische Game Boy-consoles onderdeel zullen gaan uitmaken van Nintendo Switch Online.

Game Boy-emulator Nintendo Switch

De Game Boy-emulator heeft intern de naam Hiyoko gekregen en de Game Boy Advance-emulator luistert naar de naam Sloop. Beide emulators lijken het werk te zijn van het NERD-team (Nintendo European Research & Development), dat in Frankrijk is gevestigd en doorgaans verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van emulatiesoftware voor officiële Nintendo-producten. Volgens de gepubliceerde informatie bevat de emulator ook netplay-ondersteuning, waarbij elke Switch-console twee Game Boys tegelijk emuleert en een Nintendo Game Link Cable tussen hen simuleert.

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL — Trash_Bandatcoot (@trashbandatcoot) April 18, 2022

Dataminers hebben ook nog een lijst met 30 Game Boy-games ontdekt. Onder het aanbod bevinden zich enkele klassiekers, zoals The Legend of Zelda: Minish Cap, Metroid Fusion, Castlevania: Aria of Sorrow, F-Zero: Maximum Velocity en Mario Kart: Super Circuit. Deze games zijn vooralsnog alleen getest en het is geen bevestiging dat ze ook daadwerkelijk naar de Switch Online-bibliotheek komen.

Het is nog onbekend wanneer de introductie zal plaatsvinden, want in september 2021 werd er door betrouwbare bronnen al gesproken over een release op zeer korte termijn. Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en is er door Nintendo nog niks aangekondigd. Op dit moment kunnen Nintendo Switch Online-gebruikers genieten van een selectie NES- en SNES-games, terwijl het Expansion Pack ook nog toegang geeft tot Nintendo 64- en SEGA Mega Drive-titels plus uitbreidingen voor Nintendo-games.