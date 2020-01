Cyberpunk 2077 uitgesteld voor Xbox One, PlayStation 4 en pc: nieuwe releasedatum bekend

Cyberpunk 2077 is de volgende grote titel die is uitgesteld. CD Projekt RED heeft zojuist bekendgemaakt dat Cyberpunk 2077 niet langer in april, maar op 17 september 2020 zal verschijnen. Eerder deze week werden Final Fantasy VII Remake en Marvel’s Avengers ook al uitgesteld.

Marcin Iwinski en Adam Badowski, respectievelijk mede-oprichter en hoofd van CD Projekt RED, publiceerden op Twitter de volgende verklaring:

“We hebben belangrijk nieuws over de releasedatum van Cyberpunk 2077 die we vandaag graag met jullie willen delen. Cyberpunk 2077 zal helaas niet in april verschijnen en we verplaatsen de lanceringsdatum naar 17 september 2020.

We bevinden ons momenteel in een fase waarin de game compleet en speelbaar is, maar er is nog werk aan de winkel. Night City is enorm – vol verhalen, content en plaatsen om te bezoeken, maar vanwege de enorme schaal en complexiteit van dit alles hebben we meer tijd nodig om het testen, repareren en te polijsten. We willen dat Cyberpunk 2077 onze kroon op deze generatie wordt en het uitstel van de lancering geeft ons de kostbare maanden die we nodig hebben om de game perfect te maken.

Verwacht meer regelmatige updates over de voortgang naarmate we dichter bij de nieuwe releasedatum komen.”

Op 17 september 2020 wordt Cyberpunk 2077 uitgebracht voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc. De game verschijnt daarnaast voor de streamingdienst Google Stadia. De ontwikkelaar maakte vorig jaar bekend dat er ook een Cyberpunk 2077 Collector’s Edition verschijnt. Deze limited edition is inmiddels beschikbaar voor pre-order bij Bol.com en NedGame.