Cyberpunk 2077 komt op 19 november ook naar Google Stadia

CD Projekt RED heeft aangekondigd dat de Google Stadia-versie van de aankomende open wereld actie-RPG – Cyberpunk 2077 – vanaf 19 november 2020 verkrijgbaar is. De game is vanaf nu beschikbaar voor pre-order via de Stadia Store.

Cyberpunk 2077

“Gezien zijn gigantische omvang en diepgang is Cyberpunk 2077 onze meest ambitieuze game tot nu toe. Het is een eer om te zien hoeveel mensen ernaar uit kijken om de game te spelen en we willen daarom vanaf de lancering op 19 november zoveel mogelijk spelers de mogelijkheid bieden de game te spelen. De Google Stadia-versie stelt spelers in staat om slechts enkele seconden nadat de game wereldwijd is uitgebracht zonder downloads Night City in te duiken,” aldus Michał Nowakowski, SVP of Business Development bij CD PROJEKT RED.

Lees ook → Cyberpunk 2077 Collector’s Edition is weer beschikbaar voor bij Game Mania en NedGame.

“CD PROJEKT RED staat erom bekend een paar van de grootste en beste games ooit te ontwikkelen en Cyberpunk 2077 is ontegenzeggelijk de meest geanticipeerde game van de afgelopen jaren. Vol trots kondigen we aan dat Cyberpunk 2077 vanaf 19 november beschikbaar zal zijn voor Google Stadia. Met Cyberpunk 2077 op Google Stadia kunnen spelers op hun favoriete schermen spelen en hoeven ze nooit te wachten op een download of installatie om in Night City te duiken,” aldus Shanna Preve, Managing Director Stadia Partnerships.

Iedereen die de game via de Google Stadia Store aanschaft ontvangt een verzameling aan digitale goodies in Cyberpunk 2077-stijl, zoals de originele soundtrack, een boek met artwork, het originele Cyberpunk 2077-bronboek en het Cyberpunk 2077: You Voice comic book. Daarnaast ontvangen spelers verschillende wallpapers voor desktop en mobiel.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 19 november 2020 voor pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. De game zal ook speelbaar zijn op Xbox Series X en PlayStation 5 zodra deze consoles verkrijgbaar zijn. Op een later tijdstip komt er een gratis upgrade voor Cyberpunk 2077-bezitters, waarbij volledig wordt geprofiteerd van de volgende generatie hardware. Deze upgrade wordt dan beschikbaar gemaakt voor bezitters van de Xbox One- en PlayStation 4-versies van de game.