Cyberpunk 2077 gaat goud en kaart van spelwereld gelekt

Een afbeelding van de volledige wereldkaart van Cyberpunk 2077 is gelekt. De afbeelding die op Imgur verscheen toont de Night City-poster en stijlvolle kaarten die naar verluidt worden meegeleverd met de fysieke versie van de game.

Cyberpunk 2077

CD Projekt RED heeft eerder naar buiten gebracht dat Night City iets kleiner zal zijn dan de wereld van zijn vorige game, The Witcher 3, maar dichter opeengepakt en ook zullen er meer interessante plekken verticaal op elkaar zijn gestapeld. “Als je kijkt naar pure oppervlakte (in termen van) vierkante kilometers, dan is Cyberpunk 2077 misschien zelfs een beetje kleiner dan The Witcher 3, maar het is de dichtheid van de content die de wereld uniek maakt”, aldus Cyberpunk 2077-producent Richard Borzymowski in gesprek met GamesRadar in augustus 2019.

“In The Witcher gebruiken we een open wereld met uitgestrekte paden en bossen tussen kleinere steden en grotere steden als Novigrad, maar in Cyberpunk 2077 speelt het verhaal zich volledig af in Night City. Het is een integraal onderdeel van de setting; het is in wezen een hoofdrolspeler als je het zo wilt noemen, dus het moet dichter opeengepakt zijn. Het zou ons niet het uiteindelijke effect geven dat we wilden bereiken als de stad niet geloofwaardig zou zijn […] dus hebben we het vol leven verpakt”, vervolgde Borzymowski.

De studio heeft kwaliteit boven kwantiteit verkozen en maakte onlangs zelf bekend dat de verhaallijn van Cyberpunk 2077 korter zal zijn dan het verhaal van The Witcher 3, omdat veel spelers klaagden over de duur. “We weten wel dat het hoofdverhaal in Cyberpunk 2077 iets korter is dan The Witcher 3,” zei hij. “We hebben veel klachten gekregen dat het hoofdverhaal van The Witcher 3 simpelweg te lang is. En als je naar de statistieken kijkt, zie je dat enorme hoeveelheden mensen die game echt ver hebben gespeeld, maar nooit het einde hebben gehaald. We willen dat je het hele verhaal ziet. Dus we hebben het hoofdverhaal ingekort, maar naast het verhaal is er nog veel meer te doen in de wereld.”

Cyberpunk 2077 is inmiddels goud gegaan en dat betekent dat de game op 19 november verschijnt voor de PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X en pc.