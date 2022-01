Crytek werkt aan Crysis 4

Crytek heeft officieel aangekondigd dat de vierde game in de Crysis-serie in ontwikkeling is. Het bestaan van de titel werd onthuld door Crytek-ceo Avni Yerli: “Het is iets wat jullie ons al heel lang vragen, dus het is nu eindelijk tijd om te bevestigen – ja, de volgende Crysis-game gaat er komen.”

Crysis 4

In een blog laat Yerli weten dat de ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat de titel nog geruime tijd op zich zal laten wachten, desondanks vond Crytek het tijd voor de aankondiging. “We wilden jullie dit nieuws op dit moment brengen omdat we zo hyped zijn voor de toekomst, en om jullie te laten weten dat we zullen luisteren naar onze community. Crytek heeft een trotse geschiedenis van samenwerken met onze community om de games te ontwikkelen die jullie willen spelen,” voegde hij eraan toe.

“Crysis is ongelooflijk belangrijk voor zo veel mensen – het is geliefd bij gamers overal en sommigen van degenen die vandaag de dag in de industrie werken, doen dat vanwege het originele spel – dus we willen ervoor zorgen dat het volgende deel in de franchise aan al jullie verwachtingen voldoet. Naarmate de ontwikkeling vordert, zullen we meer details vrijgeven wanneer we kunnen. Maar weet in de tussentijd dat ons toegewijde en getalenteerde team hard werkt om je een echte next-gen shooter te brengen.”

De aankondiging komt overigens niet als een complete verrassing, want vorig jaar kwam de Crysis Remastered Trilogy uit en dat wakkerde geruchten aan dat er ook een geheel nieuwe Crysis-game in aantocht zou zijn. In 2013 verscheen Crysis 3, het laatste deel in de serie.