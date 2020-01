Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wordt mogelijk volgende PlayStation Plus-game

De PlayStation Plus-games van februari 2020 worden later vandaag (29 januari) officieel aangekondigd, maar het lijkt erop dat de eerste PlayStation 4-game al bekend is.

Op het offici├źle YouTube-kanaal van PlayStation Spanje stond in een community-bericht het volgende: “Morgen om 17:30 kondigen we de PlayStation Plus-games van februari aan. Kun je raden welke games? Hint: een ervan is een zeer bekende saga.” De tekst wordt gevolgd door een geanimeerde afbeelding van de enige echte Crash Bandicoot. Het bericht is inmiddels verwijderd.

Als dit geen rare grap of vreemde fout is, kun je gerust stellen dat PlayStation Plus-abonnees Crash Bandicoot N. Sane Trilogy krijgen als onderdeel van de line-up van februari. We hoeven natuurlijk niet lang te wachten op bevestiging, maar dit komt van een officieel PlayStation-kanaal, waardoor we nagenoeg geen twijfels hebben over de authenticiteit.

Het is nog onbekend welke game er naast Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wordt aangeboden.