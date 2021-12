Coolblue maakt loting beschikbaar voor nieuwe voorraad PlayStation 5 (Disk Edition)

De PlayStation 5 is alweer bijna een jaar beschikbaar in Nederland, maar aan de beperkte beschikbaarheid is nog weinig veranderd. Dat heeft met meerdere factoren te maken, waaronder het wereldwijde tekort aan chips, de uitbraak van het coronavirus en de aanhoudende vraag. Ondanks deze problemen zijn er nog altijd meer PS5’s dan PS4’s verkocht in dezelfde periode sinds de lancering.

Geïnteresseerden hebben daarnaast nog steeds forse concurrentie van scalpers. Deze groep probeert zoveel mogelijk PS5-consoles te bemachtigen, om ze daarna op Marktplaats voor de hoofdprijs te verkopen. Gelukkig zijn er ook retailers die niet simpelweg een nieuwe PlayStation 5 voorraad online gooien, maar een loting organiseren. Het goede nieuws is dat er deze week weer een nieuwe mogelijkheid is om deel te nemen.

Coolblue heeft ditmaal drie bundels beschikbaar voor acceptabele prijzen: PlayStation 5 Disk Edition met Spider-Man: Miles Morales en 3D Pulse Headset (€659,97), PlayStation 5 Disk Edition met FIFA 22 plus extra controller (€627,97) en de PlayStation 5 Disk Edition met Battlefield 2042 en extra controller (€635,99). Je hebt tot donderdag 9 december 10:00 om je in te schrijven. Let op dat je slechts 1 e-mailadres en telefoonnummer gebruikt, zodat je niet uit de loting wordt gehaald vanwege valsspelen. Op dezelfde dag neemt Coolblue telefonisch contact op met de winnaar en mocht je op dat moment niet bereikbaar zijn, dan ontvang je een e-mail met instructies.

Mogelijk zal er daarnaast weer een drop zal plaatsvinden bij Bol.com. De laatste keer dat de PS5 door Bol.com is verkocht is alweer meer dan een maand geleden (20 oktober). In het afgelopen jaar werd de console iedere vier tot vijf weken opnieuw aangeboden.