Control en Hitman 3 komen naar Nintendo Switch

Control en Hitman 3 worden via de cloud beschikbaar gemaakt op de Nintendo Switch. Remedy’s Control is vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop en Hitman 3 heeft nog geen releasedatum, hoewel de game in januari 2021 verschijnt voor andere systemen en clouddiensten.

Control en Hitman 3

Spelers moeten een gratis launcher downloaden, waarna ze Control een beperkte tijd kunnen uitproberen voordat ze een Access Pass moeten kopen voor €39,99. De cloudversie bevat het originele basisspel, beide uitbreidingspakketten en alle aanvullende spelmodi. Het beschikt ook over een Enhanced Graphics-modus met 30 fps en ray tracing aan en een Enhanced Performance-modus met 60 fps en zonder raytracing.

“Dit is de eerste keer dat een Remedy-game kan worden afgespeeld op een Nintendo-systeem”, zei Thomas Puha, communicatiedirecteur van Remedy, in het persbericht. “We zouden niet gelukkiger kunnen zijn dat Nintendo Switch-bezitters Control Ultimate Edition via de Cloud kunnen ervaren en Jesse vergezellen op haar reis om de directeur van het Federal Bureau of Control te worden.”

In Japan bracht Nintendo eerder al cloudversies van games als Resident Evil 7 en Assassin’s Creed Odyssey uit, maar Control is de eerste game die ook in Europa beschikbaar is.