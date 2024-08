Competitive MMO Gaming: waarom je netwerksnelheid cruciaal is

Als je ooit een epische World of Warcraft raid hebt gedaan, weet je hoe belangrijk een snelle en stabiele netwerkverbinding is. Hierbij is een Cat8 kabel jouw geheime wapen tegen lag en latency. Deze kabel levert namelijk altijd de snelste verbinding en houdt je gameplay super soepel. Geen haperingen, geen rondvliegende controllers, alleen pure winst.

Lag en latency: de vijanden van gamers

Niets is erger dan lag tijdens een intense boss fight of PVP-match in Elden Ring, Valorant of andere games waar snelheid allesbepalend is. Latency, oftewel vertraging, kan je gamesessie compleet ruïneren. Stel je voor: je bent in de laatste fase van een Mythic Raid en je verbinding hapert net op het moment dat je die cruciale heal of DPS burst moet uitvoeren. Daarom is het slim om te investeren in de beste netwerkkabels en niet via wifi te gamen. Cat8 kabels bieden snelheden tot 40 Gbps en hebben een bandbreedte van 2000 MHz. Zo heb je altijd een stabiele en snelle verbinding, zelfs tijdens piektijden.

Verschillende snelheden voor verschillende gamers

Gamers hebben verschillende behoeften aan netwerksnelheden, afhankelijk van hun favoriete games. Voor online games op grote servers, zoals World of Warcraft, is een Cat8 kabel perfect. Zo heb je nooit vertraging op de belangrijke momenten. Voor gamers die genieten van minder veeleisende online games, zoals Horizon Forbidden West of een potje Non-Build Fortnite, is een Cat6a kabel perfect. Deze geeft je snelheden tot 10 Gbps en een bandbreedte van 500 MHz. Dit is meer dan genoeg voor casual gaming en dagelijks online activiteiten.

Tips voor de beste game-verbinding

Hier zijn enkele goede tips om je set-up te verbeteren en nooit last te hebben van lag. Zo gooi je nooit meer je controller naar je beeldscherm in een vlaag van woede.

Gebruik QoS (Quality of Service): prioriteer je gaming verkeer op je router om latency te verminderen. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld altijd voorrang als je Baldur’s Gate 3 opstart op je pc. Bekabel je verbinding: wifi is handig en makkelijk te gebruiken, maar een bekabelde verbinding is betrouwbaarder en sneller. Ideaal voor als je in een Battleground zit en echt niet wilt dat je verbinding hapert. Geen lange afstanden: met verbindingen over lange afstanden, kan het signaal zwakker worden. Het is dan aan te raden om een switch, repeater of extra router toe te voegen. Deze zullen je verbinding de nodige boost geven. Firmware updates: zorg ervoor dat je router en netwerkapparatuur altijd up-to-date zijn voor de beste prestaties. Minimaliseer interferentie: houd je router vrij van elektronische apparaten die storingen kunnen veroorzaken. Denk aan andere netwerkkabels, metaal, of babyfoons die je signaal kunnen verstoren tijdens een Crucible of Storm Raid. Monitor je netwerk: gebruik tools, zoals NetLimiter om je netwerkverkeer te monitoren en te optimaliseren. Handig om te zien welke apparaten bandbreedte vreten tijdens je gamesessies.

Voor elke serieuze gamer is een snelle en stabiele netwerkverbinding een must. Investeer in kwalitatieve kabels en stel je apparatuur op de juiste manier in. Met de juiste set-up kun je genieten van lag-vrije sessies en altijd je tegenstander een stapje voor zijn.