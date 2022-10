Chivalry 2 komt vandaag naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft op Twitter bekendgemaakt dat Chivalry 2 op dinsdag 4 oktober voor Xbox Game Pass wordt uitgebracht. Het bedrijf heeft overigens nog niet de volledige line-up gepresenteerd met games die naar Game Pass worden gebracht in oktober.

Chivalry 2 is coming tomorrow and you're gonna need a battlecry. Drop emojis below to paint a picture of how you'll be yelling in battle pic.twitter.com/nIRvqNIaHS

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 3, 2022