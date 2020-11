CD Projekt Red: Geen zorgen om prestaties van Cyberpunk 2077 op PS4 en Xbox one

Cyberpunk 2077 is al twee keer uitgesteld in 2020 en dat zou volgens verschillende bronnen te maken hebben met de prestaties op de standaard Xbox One en PlayStation 4. Volgens CD Projekt Red hoeven bezitters van deze consoles zich geen zorgen te maken en draait de game verrassend goed op last-gen.

Toen Cyberpunk 2077 werd uitgesteld tot december, verklaarde ontwikkelaar CD Projekt Red dat het team meer tijd nodig had om de PS4- en Xbox One-versies in lijn te brengen met andere platforms. Deze maand onthulde de ontwikkelaar ook de eerste gameplaybeelden van de game op Xbox Series X|S, Xbox One X, PlayStation 4 Pro en de PS5.

Tijdens een recente teleconferentie van CD Projekt Red beloofde de ontwikkelaar (opnieuw) dat het spel niet nogmaals wordt uitgesteld. De ceo werd ook gevraagd naar de huidige staat van Cyberpunk 2077 op de Xbox One en PS4. “Natuurlijk zijn de prestaties wat lager dan op de Xbox One X en PS4 Pro, maar verrassend goed, zou ik zeggen, zeker voor zo’n enorme wereld”, onthulde ceo Adam Kicinski. “Dus iets lager, maar heel goed. Dat is het antwoord.”

Kicinski voegde er later aan toe dat de vertraging van drie weken het team erg heeft geholpen om de prestaties om de last-gen consoles te verbeteren. “Deze week hebben we de gameplay zowel op PS4 als PS5 vrijgegeven. Dus je kunt het verschil zien”, voegde hij eraan toe. “En op beide – ik bedoel, PS5 is geweldig, maar de PS4 is nog steeds erg goed. We hadden die extra drie weken en we hebben veel bereikt in deze laatste periode. We zijn dus van mening dat de game het op elk platform geweldig doet, hoewel we natuurlijk afhankelijk zijn van de mogelijkheden van een platform.”

Cyberpunk 2077 is vanaf 10 december beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia en Windows 10. De Collector’s Edition is nog steeds te bestellen bij Bol.com, Game Mania en NedGame. Bij All Your Games is Cyberpunk tot en met 30 november in de aanbieding voor €52,99 (Xbox One/PS4) of €46,99 (pc). Verder krijgen spelers die Cyberpunk 2077 voor Google’s Stadia bestellen, Stadia Premiere Edition gratis.