Capcom start met ontwikkeling extra dlc voor Resident Evil Village

Capcom is begonnen met de ontwikkeling van dlc voor het onlangs uitgebrachte Resident Evil Village. Dit maakte de uitgever bekend tijdens zijn online E3-presentatie. “Op veler verzoek is de ontwikkeling van extra dlc voor Resident Evil Village begonnen. Meer informatie volgt later”, aldus Capcom.

Resident Evil Village

Daarnaast werd bevestigd dat Resident Evil’s nieuwe multiplayer spin-off, RE:Verse, in juli live zal gaan. Re:Verse zal gratis beschikbaar zijn voor bezitters van Resident Evil Village en vermoedelijk ook los te koop zijn.

Het nieuwste deel in de Resident Evil-serie is inmiddels wereldwijd meer dan 4 miljoen keer verscheept. Daarmee verkoopt Village sneller dan de vorige drie Resident Evil-games. Resident Evil 7 verkocht 3,5 miljoen exemplaren in negen weken, hoewel Capcom opmerkt dat de game in totaal meer dan 9 miljoen keer is verkocht.

Van de remakes van Resident Evil 2 en Resident Evil 3 werden er respectievelijk vier miljoen in een maand en 2,7 miljoen in drie maanden verkocht. Capcom heeft gezegd dat het hoopt dat Village de verkoopcijfers van Resident Evil 7 zal overtreffen om zo de bestverkochte titel in de serie zal worden.