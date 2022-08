Campagnemodus Call of Duty: Modern Warfare II week eerder speelbaar met digitale pre-order

De campagnemodus van Call of Duty: Modern Warfare II is een week eerder speelbaar wanneer je een pre-order voor de digitale versie van de game plaatst. Activision heeft bekendgemaakt dat dat de early access voor de campaign op 20 oktober van start gaat, terwijl de reguliere release op 28 oktober plaatsvindt.

Call of Duty: Modern Warfare II

Deze actie is alleen geldig voor gamers met een pre-order via de Xbox en PlayStation Store, Battle.net en Steam. Daarnaast krijgen PlayStation-bezitters als eerste toegang tot de bèta van de Call of Duty: Modern Warfare II-multiplayermodus.

“Dit geeft je tot een week de tijd om de ongelofelijke multimissie, single-player, wereldomvattende operatie te voltooien voordat de game op 28 oktober wordt gelanceerd”, aldus Activision. “Deze campagne bevat missies in Europa, Azië en Amerika en wordt een ongelooflijke ervaring op vele niveaus: offshore belegeringen met onderwatergevechten, explosieve aanvallen vanaf bijna 10.000 meter boven vijandelijke bolwerken en stealth-missies.

Op 15 september wordt er door Activision een speciaal evenement gehouden waar er meer informatie over Modern Warfare II, Warzone II en de mobiele versie van Warzone worden gedeeld.