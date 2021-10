Call of Duty: Vanguard neemt 30 tot 50 procent minder opslagruimte in beslag

Goed nieuws voor Call of Duty-spelers, want Activision heeft bekendgemaakt dat Call of Duty: Vanguard aanzienlijk minder opslagruimte zal vereisen. Een nieuwe on-demand texture streamingtechnologie zou ervoor zorgen dat de game tussen de 30 en 50 procent kleiner is dan voorgaande titels.

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases.

New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space 💥 pic.twitter.com/oYZoyIDTuO

— Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2021