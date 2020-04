Call of Duty: Modern Warfare Season 3 start op 8 april, dit weekend gratis multiplayer

Veel mensen zitten vanwege de uitbraak van het coronavirus verplicht thuis en hoe kom je tijd beter door dan te gamen met je vrienden. Dit weekend hoeft je dat zelfs niks te kosten, want Activision heeft de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare gratis beschikbaar gemaakt. Daarnaast bevestigde de uitgever dat het derde seizoen van de game volgende week van start gaat.

Call of Duty: Modern Warfare Season 3

Voor degenen die nog niet bekend met Call of Duty: Modern Warfare is het goed om te weten de betaalde Season Pass voor nieuwe maps en content is vervangen door gratis seizoensupdates vergezeld van Fortnite-achtige Battle Passes. Activision heeft nog niet onthuld wat er in seizoen 3 nieuw zal zijn, maar we verwachten enkele nieuwe maps, modi en cosmetische items, evenals enkele nieuwe items voor de battle royale-modus Warzone battle.

Wil je aan de slag met Call of Duty: Modern Warfare voordat seizoen 3 van start gaat? Dat kan geheel kosteloos, want de multiplayer van Modern Warfare is dit weekend gratis uit te proberen. De gratis demo is toegankelijk via Warzone Battle Royale en bevat de Atlas Superstore- en Shoot House-maps, die speelbaar zijn in Team Deathmatch, Domination en Hardpoint. Naast de gratis multiplayer ontvangen spelers dit weekend dubbele XP en zijn er 10 gratis tiers voor Battle Pass-bezitters.

Call of Duty: Modern Warfare is beschikbaar op pc, Xbox One en PlayStation 4. Seizoen 3 begint op 8 april en de multiplayer is tot 6 april uit te proberen.