‘Call of Duty: Modern Warfare 2 bèta start op 15 september’

De bèta van Call of Duty: Modern Warfare 2 gaat naar verluidt van start in het midden van september. Eerder bevestigde Activision dat alle pre-orders vervroegde toegang bieden tot de bèta. De bèta gaat daarbij vijf dagen eerder van start gaat op PlayStation-consoles.

Call of Duty: Modern Warfare 2 bèta

In een rapport voor What If Gaming beweert insider Ralph Valve dat PS4- en PS5-spelers die een pre-order voor Call of Duty: Modern Warfare 2 plaatsen op 15 en 16 september toegang tot de bèta, gevolgd door een publieke bèta op 17, 18 en 19 september. Een crossplay-test voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S en pc zal beschikbaar zijn voor gamers met een pre-order van 22 tot en met 23 september, voordat deze beschikbaar wordt gemaakt voor alle spelers van 24 tot en met 26 september.

Activision brengt Call of Duty: Modern Warfare 2 op 28 oktober 2022 uit voor de eerdergenoemde systemen. Op basis van eerder gepubliceerd informatie werd gedacht dat de bèta op 15 augustus zou worden gelanceerd, maar het lijkt erop dat fans nog wat langer geduld moeten hebben. De Call of Duty: Modern Warfare II – C.O.D.E. Editie is exclusief beschikbaar bij Bol.com. Dit is de crossgenbundel met toegang tot de bèta, in-game calling cards, in-game emblems en in-game stickers

De eerste Modern Warfare 2 gameplay werd vrijgegeven in juni. In de acht minuten durende video werd het Dark Water-level getoond. Task Force 141 infiltreert op een booreiland in de Golf van Mexico in een poging een raketlancering te stoppen die een wereldwijd conflict zou kunnen veroorzaken.