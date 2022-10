Call of Duty: Modern Warfare 2 Amsterdam-missie in video vergeleken met echte wereld

Gamers die een pre-order hebben geplaatst voor de digitale versie van Call of Duty: Modern Warfare 2 kunnen sinds afgelopen donderdag aan de slag met de singleplayermodus en daarin wordt onder andere een bezoekje gebracht aan Amsterdam. De game wordt alom geprezen voor de realistische weergave van de Nederlandse hoofdstad. Een van de gamers heeft inmiddels ook een bezoekje gebracht aan hetzelfde gebied in de echte wereld en dat laat zien dat de ontwerpers van Infinity Ward veel aandacht aan alle details hebben besteed.

Bu aralar paylaşılan call of duty videosunun gerçeğini kaydettim bugün 😂 pic.twitter.com/mPpbWjSpF3 — Melih Korkmaz (@korkmazmelih) October 22, 2022

Amsterdam in Call of Duty: Modern Warfare 2

De video laat zien dat de Call of Duty: Modern Warfare 2-missie in Amsterdam veel kleine details bevat, zoals borden waarop is te zien dat er op de straten geen alcohol mag worden gedronken en ook komen de kleuren van de winkelpuien overeen met de daadwerkelijke winkels. Alle namen zijn overigens gewijzigd en dat is vermoedelijk gedaan om rechtszaken te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat Infinity Ward heeft geprobeerd om gedetailleerde recreaties van bekende locaties te maken, zo heeft de studio in Call of Duty: Modern Warfare het Piccadilly Circus nagemaakt in een map genaamd Piccadilly. Fans die het zeer gedetailleerde Amsterdamse level willen bekijken, kunnen vandaag de campagne van Call of Duty: Modern Warfare 2 spelen als ze de game digitaal aanschaffen.