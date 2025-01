Call of Duty Black Ops 6 Season 2 introduceert nieuwe Zombies-map

Treyarch heeft de plannen voor Zombies-fans onthuld in aanloop naar de lancering van Call of Duty Black Ops 6 Season 2, die op 28 januari 2025 van start gaat. De update belooft een reeks verbeteringen en toevoegingen, waaronder een gloednieuwe map genaamd The Tomb.

Call of Duty Black Ops 6 Season 2

Nieuwe Zombies-map: The Tomb

Na de gebeurtenissen in Citadelle des Morts volgen de personages Weaver, Grey, Carver en Maya de laatste aanwijzingen van Gabriel Krafft naar een nabijgelegen opgravingssite. Hier proberen ze het mysterieuze Sentinel Artifact veilig te stellen.

Welcome to the first glimpse of the neolithic temple that waits within The Tomb… prepare for the next #BlackOps6 Zombies map on January 28. pic.twitter.com/86UT959Sbi — Call of Duty (@CallofDuty) January 15, 2025

Treyarch beschrijft de setting als een locatie die gebouwd is op de overblijfselen van oude begraafplaatsen, met vermoedelijke oorsprong rond 2500 v.Chr. Hoewel deze catacomben eeuwenlang onaangeroerd bleven, werden ze in het begin van de 20e eeuw herontdekt. Wat zich daaronder bevindt, blijkt echter veel dieper te gaan dan verwacht.

De ontwikkelaar zegt over The Tomb: “We hebben deze map ontworpen met een focus op herspeelbaarheid en compacte speelruimtes, vergelijkbaar met Liberty Falls, onze populairste Zombies-map van de afgelopen jaren. Spelers kunnen ook genieten van nieuwe Easter Eggs en een Wonder Weapon dat is geïnspireerd op eerdere ontwerpen. Meer details volgen later.”

Resultaten Directed Mode

Een van de opvallende toevoegingen in Black Ops 6 is de Directed Mode, die op 14 november werd gelanceerd. Deze modus helpt spelers met het voltooien van de hoofdmissie door duidelijke doelstellingen op het scherm te tonen. Sinds de introductie hiervan is het voltooiingspercentage van hoofdmissies meer dan verdubbeld, van 3,38% naar 8,23%. Hoewel nog steeds meer dan 90% van de spelers de hoofdmissies niet voltooit, ziet Treyarch deze stijging als een belangrijke stap. “We zijn trots op deze eerste resultaten en kijken ernaar uit om nog meer spelers te verwelkomen met deze nieuwe feature. Onze missie gaat door!” aldus Treyarch. Sinds de release van Black Ops 6 op 25 oktober 2024 hebben spelers meer dan 480 miljoen uur doorgebracht in de Zombies-modus.

Verbeteringen in Season 2

Naast de nieuwe map brengt Season 2 een reeks verbeteringen voor Zombies en de multiplayer: