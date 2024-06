Call of Duty: Black Ops 6 komt naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft via de Xbox Game Pass-app een notificatie verstuurd waarin staat dat Call of Duty: Black Ops 6 vanaf de eerste dag beschikbaar zal zijn op Game Pass. De notificatie, die massaal is gedeeld op sociale media, luidt: “Zojuist aangekondigd: Call of Duty: Black Ops 6 komt later dit jaar vanaf dag één naar Game Pass!” Het lijkt erop dat het bericht te vroeg is verstuurd, want de notificatie leidt naar een foutmelding.

Call of Duty: Black Ops 6

Vorige week meldde The Wall Street Journal al dat Call of Duty: Black Ops 6 onderdeel zou worden van Xbox Game Pass. De krant schreef ook dat Microsoft mogelijk verschillende abonnementsniveaus voor de dienst zou introduceren na de toevoeging van Call of Duty. Dit is de eerste keer sinds de overname van Activision dat een Call of Duty-game op de dag van release wordt toegevoegd aan Game Pass.

🚨 BREAKING 🚨 The Xbox Game Pass App pushed a notification about Call of Duty: Black Ops 6 coming to game pass “coming to Game Pass on day one later this year!” Jez, says to expect to see the official announcement from Xbox this week!#XboxGamePass pic.twitter.com/jqwQnv6n2e — GPT: Game Pass Tracker (@GPTGamingNews) May 28, 2024

Activision begon eerder deze maand met het teasen van Call of Duty: Black Ops 6. De game is in ontwikkeling bij Treyarch en speelt zich naar verluidt af in de vroege jaren ’90 tijdens de Golfoorlog. Op 9 juni 2024 wordt de titel gepresenteerd tijdens de Xbox Games Showcase, waar ook andere games van Activision, Bethesda en Xbox Game Studios zullen worden getoond.