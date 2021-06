BCC, Coolblue en Bol.com gaan deels mee met BTW-actie 2021

De MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie gaat op woensdag 23 juni om 21:00 van start en dat betekent dat je weer kunt profiteren profiteren van 17,3% korting op een groot deel van het assortiment. Populaire producten raken doorgaans snel uitverkocht, maar een tip die we iedereen kunnen geven is om de concurrentie in de gaten te houden, want de BCC gaat in alle gevallen mee, terwijl Coolblue en Bol.com ook de prijzen hebben verlaagd van de populairste producten.

Mocht een product bij de MediaMarkt zijn uitverkocht, dan kan het zich lonen om deze webshops een bezoekje te brengen. Tijdens de BTW-actie ontvang je overigens geen 21%, maar 17,36% korting. Koop je een nieuwe laptop voor 1210 euro, dan vermenigvuldigt de Media Markt dit met 100 en deze uitkomst wordt gedeeld door 121, waardoor je op een bedrag uitkomt van 1.000 euro en een korting van 210 euro (17,36% korting). Bovendien betaal je nog steeds btw.