Bol.com Black Friday 2021 dag 4: Nintendo Switch-games en Ring Fit als dagdeals

De vierde dag van het Black Friday 2021-evenement bij Bol.com is van start gegaan. De komende 24 uur zijn een selectie Nintendo Switch-games in de aanbieding voor €42,99. Onder het aanbod bevinden zich verschillende games die door Nintendo zelf zijn ontwikkeld en deze titels zijn doorgaans nooit in de aanbieding, waardoor dit een goed moment is om toe te slaan. Nog niet in het bezit van een Switch? Helaas hebben we dan slecht nieuws voor je, want de nieuwe OLED-versie wordt pas in de loop van december weer op voorraad verwacht.

Je kan kiezen uit enkele absolute klassiekers, waaronder Mario Kart 8 Deluxe (elders €48,95), Mario Party Superstars (elders €49,95), Animal Crossing: New Horizons (elders €48,99), Super Mario 3D World (elders €47,95), Super Mario Party (elders €48,95), Super Mario Odyssey (elders €48,95) en Ring Fit Adventure voor slechts €59,99 (elders €69,99). Alle aanbiedingen met betrekking tot de Nintendo Switch bekijk je op deze pagina.

De Nintendo Switch (2019) is tijdens Black Friday 2021 in de aanbieding bij Amazon Duitsland en BCC. De console (neon-versie) met Mario Kart 8 Deluxe en drie maanden Nintendo Switch Online wordt momenteel in de kleur neon aangeboden voor slechts 299 euro.