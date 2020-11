Black Friday 2020 van start gegaan bij Bol.com

Black Friday laat nog even op zich wachten, maar verschillende bedrijven zijn inmiddels al begonnen met het teasen van het evenement. Bol.com heeft deze week op zijn website aangekondigd dat je op 20 november al kan profiteren van de eerste Black Friday-dagdeals. Het gehele evenement duurt acht dagen en is opgedeeld in verschillende categorieën.

20 november – Dagelijkse verzorging

21 november – Baby & Kind

22 november – Mode & Sport

23 november – Spellen & Entertainment

24 november – Huishouden

25 november – Speelgoed

26 november – Keuken & Wonen

27 november – Elektronica (Black Friday)

We zullen je vanaf 20 november op de hoogte houden met de beste aanbiedingen van Bol.com.

Oral-B PRO 2 2900

De Oral-B PRO 2 2900 is momenteel in de aanbieding voor €59,49 (elders vanaf €89,95). Ervaar de Oral-B PRO 2 van het nummer één aanbevolen merk door tandartsen wereldwijd. Deze promotie is alleen op vrijdag 20 november geldig.

Tot 70% korting op parfum

Tot 70% korting op diverse merken parfum. Deze aanbieding is eveneens een dagdeal en alleen op vrijdag 20 november geldig.