BioShock: The Collection, The Sims 4 en Firewall Zero Hour gratis speelbaar voor PlayStation Plus-abonnees in februari

PlayStation Plus-abonnees kunnen in februari aan de slag met vijf games: BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, The Sims 4 en Firewall Zero Hour. Deze PlayStation 4-games zijn vanaf dinsdag 4 februari beschikbaar als onderdeel van het PlayStation Plus-programma.

BioShock: The Collection collectie bestaat uit drie games: BioShock, BioShock 2 en BioShock Infinite, inclusief alle DLC die voor de games is uitgebracht. De bundel komt ook met het ColumbiaÔÇÖs Finest-pakket en commentaar van de regisseur met Ken Levine en Shawn Robertson.

The Sims 4 is nieuwste versie in de populaire simulatieserie van Electronic Arts, die een breed scala aan uitbreidingspakketten en add-ons biedt. Ten slotte wordt Firewall Zero Hour aangeboden, een vier versus vier tactische shooter die exclusief is ontwikkeld voor de PlayStation VR. Het nieuwe seizoen van de game begint op 4 februari, dezelfde dag waarop de game gratis verschijnt voor PlayStation Plus-gebruikers.

Alle drie games kunnen tot en met 2 maart worden gedownload via PS Plus. De PlayStation Plus-games van januari, Uncharted: The Nathan Drake Collection en Goat Simulator, zijn nog tot 3 februari beschikbaar.