BioShock 4 zal zich afspelen in open wereld

BioShock 4 lijkt op basis van een vacature bij ontwikkelaar Cloud Chamber een open wereldgame te gaan worden. Een van de 17 vacaturen die momenteel beschikbaar zoekt naar een senior schrijver die de wereld van BioShock opnieuw tot leven moet brengen.

De eerste twee BioShock-games speelden zich in de onderwaterstad Rapture en het laatste deel in de serie nam spelers mee naar de zwevende stad Columbia. BioShock 4 zal plaatsvinden in een “nieuwe en fantastische wereld”. Op dit moment zoekt de studio naar verschillende talenten en de vacatures spreken over een AAA-game first-person shooter vol karakter en persoonlijkheid.

“We hopen iemand te vinden die indrukwekkende, personagegestuurde verhalen kan verwerken in een open wereld”, aldus een van de vacatures. Cloud Chamber is ook op zoek naar een AI-programmeur “om de ontwerpen uit te werken en de implementaties af te ronden voor een stedelijk massasysteem en de systemische tribale ecologie van een soms vijandige AI”. Een ervaren wereldontwerper moet ‘handgemaakte decorstukken combineren met opkomend AI-gedrag om een levende wereld te creĂ«ren die spelers afwisseling biedt bij elke stap van het spel’.

Uitgever 2K kondigde in december 2019 aan dat de vierde game in de BioShock-serie in ontwikkeling is voor de komende jaren. Scott Sinclair, de art director van de originele BioShock en BioShock Infinite, werkt aan de nieuwe game. De oorspronkelijke director van BioShock, Ken Levine, zal niet betrokken zijn bij het nieuwe project.

Volgens Kelley Gilmore, het wereldwijde studiohoofd van Cloud Chamber, bestaat het ontwikkelingsteam van de game ook uit veteranen van andere bekende titels, waaronder Call of Duty, Assassin’s Creed en Battlefield. “Als onderdeel van onze rekruteringsinspanningen zijn we op zoek naar mensen met veel verschillende achtergronden en ervaringen”, zei ze in 2019. “Ik ben ervan overtuigd dat de diepgaande en gevarieerde game-ontwikkelingservaring bij Cloud Chamber zal leiden tot weer een onvergetelijke BioShock ervaring.”