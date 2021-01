Binnenkort op Xbox Game Pass: The Medium, Yakuza Remastered Collection en meer

Yakuza Remastered Collection en enkele andere games komen in de tweede helft van januari naar Xbox Game Pass. Microsoft maakte vandaag bekend dat er deze maand nog enkele extra titels zullen worden toegevoegd.

Op donderdag 21 januari verschijnt Control voor Windows 10 en Desperadoso 3 voor Xbox, Windows 10 en Android (xCloud). Op deze dag worden Donut County en Outer Wilds beschikbaar gemaakt voor Android-gebruikers.

Cyber Shadow wordt op 26 januari uitgebracht voor Xbox, Windows 10 en Android. In deze actiegame gaat Shadow op reis om te ontdekken waarom de wereld werd overgenomen door synthetische levensvormen. Je zult door de techno-hordes snijden, langs vallen springen en behendig door de ruïnes van Mekacity navigeren.

Lees ook → Aanbieding: zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (januari 2021)

De maand wordt afgesloten met The Medium, die vanaf 28 speelbaar is op Xbox Series X | S en Windows 10-pc’s. Yakuza Remastered Collection is eveneens vanaf deze datum speelbaar.