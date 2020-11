Binnenkort meer informatie over Halo Infinite, maar niet tijdens The Game Awards

343 Industries heeft aan fans meegedeeld dat er tijdens de jaarlijkse Game Awards in december geen nieuwe beelden van Halo Infinite zullen worden vertoond. Community manager Brian Jarrard hoopt in de komende weken een ‘high level update’ te geven over de game.

Halo Infinite

Xbox Series X en S werden op 10 november gelanceerd, echter zonder exclusieve Xbox-game. Die positie zou aanvankelijk door Halo Infinite worden ingenomen, maar na het tonen van de eerste gameplaybeelden en de daaropvolgende kritiek werd de game door Microsoft uitgesteld tot 2021. “Op dit moment zijn we nog steeds bezig met de enorme cascade van implicaties en vertakkingen van de verplaatste release en het team werkt aan nagenoeg elk facet van de game,” zei Jarrard op Reddit.

“Volledige openbaarmaking: we hebben niets gepland voor de Video Game Awards, maar we hopen binnen de komende weken op zijn minst een high level update aan te bieden, zodat we deze reis na de kerstperiode samen kunnen hervatten. Het samenstellen van zoiets als een demo voor de VGA’s is enorm veel werk en zou voor uitdagingen zorgen met het naderende kerstseizoen.”

“Ik weet dat het moeilijk is om te wachten, maar het team zal het beste uit deze extra tijd halen en we willen ervoor zorgen dat we onze beste beentje voor kunnen zetten en ons inzetten voor meer transparantie en dialoog op de weg die voor ons ligt. We komen eraan en brengen de trein weer op gang.”

Na de onthulling van de gameplay van Halo Infinite eind juli, werd er door media en fans veel kritiek geuit op de zowel de artstijl van de titel als het vermeende gebrek aan vooruitgang sinds de laatste Halo-game. Kort nadat Microsoft had bevestigd dat Halo Infinite was uitgesteld tot 2021, voegde 343 Industries een paar ervaren mensen toe aan het ontwikkelingsteam.

De gratis Xbox Series X | S-update voor Halo: The Master Chief Collection’s wordt op 17 november gelanceerd. De geoptimaliseerde next-gen-versie draait op 120 fps in de verhaallijn en multiplayer en tot 4K op Series X.