Koop nu een PlayStation Plus-abonnement van 12 maanden voor slechts €42

Het jaarlijkse PlayStation Days of Play-evenement is inmiddels voorbij, maar we toch een goed alternatief gevonden voor een PlayStation Plus-jaarabonnement. Bij CDKeys.com kost 12 maanden PlayStation Plus (NL) slechts €42,13, terwijl het abonnement normaal gesproken voor €59,99 wordt aangeboden. Gebruik de kortingscode PAYPAL2020. Afrekenen is mogelijk met iDEAL, maar let op want deze optie verschijnt pas na het selecteren van het juiste adres en land.

PlayStation Plus is een abonnementsservice die online multiplayer mogelijk maakt voor de grootste en beste games. Een abonnement geeft je daarnaast maandelijks twee PlayStation 4-games, online opslag voor savegames, exclusieve kortingen in de PlayStation Store en gamepatches worden automatisch gedownload.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.