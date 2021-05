Battlefield 6 verschijnt voor PS5, PS4, Xbox en Xbox Series X | S

EA heeft bekendgemaakt dat Battlefield 6 naar de PlayStation 5, PS4, Xbox One en Xbox Series X | S komt. Er gingen geruchten dat de game exclusief in ontwikkeling zou zijn voor de nieuwe consoles, maar die kans leek ons vanwege de relatieve kleine userbase al bijzonder klein. In juni wordt de Battlefield 6 officieel gepresenteerd.

DICE en EA zeiden deze maand in gesprek met GameSpot dat Battlefield 6 optimaal gebruik zal maken van de current-gen hardware (PS4, Xbox One), maar tegelijkertijd richten ze zich ook op nieuwe innovaties die mogelijk worden gemaakt door next-gen (PS5, Xbox Series X | S). Andrew Wilson, ceo van EA, onthulde dit tijdens EA’s winstoproep op dinsdag, waar cfo Blake Jorgensen toevoegde dat Battlefield 6 geweldig zal zijn op beide consoles en dat de next-gen-versie speciaal zal aanvoelen.

De uitgever heeft het onthullingsevenement van Battlefield 6 in juni eveneens bevestigd, slechts een dag nadat de ontwikkelaar de eerste teaser plaatste. Het evenement is overigens slechts het startschot en gedurende de zomer zal er regelmatig nieuwe informatie worden gepubliceerd.