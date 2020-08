Battlefield 6 krijgt mogelijk Battle Royale-modus en ondersteuning voor 128 spelers

De maps in Battlefield 6 zijn naar verluidt ontworpen voor meer dan 128 spelers. Het gerucht is afkomstig van de bekende Battlefield-leaker Tom Henderson, die zijn laatste roddels op Twitter onthulde.

Als dat waar is, zou dit een grote verandering betekenen voor de Battlefield-franchise, die tot op heden ondersteuning bood voor maximaal 64 spelers. Gezien de populariteit van Battle Royale-games, zou het niet als een complete verrassing komen wanneer DICE het maximale aantal spelers gaat opschroeven voor zijn volgende Battlefield-game.

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist.

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020