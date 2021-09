Battlefield 2042 bèta gaat op 6 oktober van start

Het Chinese videoplatform Bilibili heeft onthuld dat de bèta van Battlefield 2042 op 6 oktober van start gaat. Battlefield-insider Tom Herderson claimde eerder deze maand al dat de bèta op deze datum beschikbaar zou komen voor gamers met een pre-order, gevolgd door een publieke bèta op 8 oktober. Volgens Bilibili loopt de bèta tot en met 9 oktober.

Uitgever Electronic Arts maakte enkele weken geleden bekend dat Battlefield 2042 is uitgesteld en op 19 november verschijnt in plaats van 22 oktober. De bèta stond oorspronkelijk gepland voor september, maar is vanwege de nieuwe releasedatum eveneens uitgesteld. Henderson zei op Twitter dat de officiële aankondiging voor de bèta en een nieuwe trailer gepland stonden voor vandaag, echter zou dit vanwege het lek kunnen veranderen.

Couple of things;

It says events from Oct 6th – 9th (doesn't mean the Beta ends then).

It’s from the Bilibili live stream page, and BF2042 was recently added to the general categories section.

BF2042 has an official account on Bilibili, so the info is real.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 27, 2021