Backwards compatibility op PlayStation 5: alles wat je moet weten

Sony heeft bekendgemaakt dat slechts een klein aantal PlayStation 4-games niet werken op de PlayStation 5. Op de officiële website is te zien dat er momenteel slechts 10 games zijn die niet werken op de PS5.

Backwards compatibility op PS5

De volgende games draaien niet op de PlayStation 5: DWVR, Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen en Joe’s Diner. Volgens Sony kan de overgrote meerderheid van de meer dan 4.000 PS4-games wel worden gespeeld op de PlayStation 5.

Het Japanse bedrijf merkt echter ook op dat sommige functies van de PS4 niet beschikbaar zullen zijn de PS5. Sommige PS4-games kunnen daardoor fouten of onverwacht gedrag vertonen wanneer ze op de PS5 worden afgespeeld. Sony raadt gebruikers aan om games eerst te testen voordat je in de PlayStation Store uitbreidingspakketten gaat kopen.

Bepaalde PS4-games zullen profiteren van de Game Boost-functie van de PS5-console, waardoor PS4-games op een hogere framerate kunnen draaien. Games die voor de PS4 zijn ontwikkeld kunnen met de DualShock 4 van de PS4 worden gespeeld. PS5-games bieden alleen ondersteuning voor de nieuwe DualSense. PlayStation VR-gebruikers kunnen de Move-controllers en VR Aim-controller ook gebruiken op de PS5.

Data van de PS4 kan worden overgezet naar de PS5 door middel van een lokaal Wi-Fi-netwerk. Het wordt daarnaast mogelijk om PS4-games op de PS5 af te spelen via een extern usb-opslagapparaat (bijvoorbeeld een harde schijf) of via een fysieke schijf. PS5-games werken alleen met de interne ssd of een gecertificeerde ssd die in het M.2-slot wordt gestoken.

De PlayStation 5 wordt op 19 november in Europa gelanceerd.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.