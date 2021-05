‘Apple werkt aan concurrent van Nintendo Switch’

Apple heeft volgens een wild gerucht uit Azië plannen om een handheld op de markt te brengen, die qua concept vergelijkbaar zou zijn met de Nintendo Switch. Het gerucht werd gepubliceerd op een Koreaans forum en het is daardoor lastig in te schatten hoe betrouwbaar de bron is.

De handheld van Apple zou worden aangedreven door een nieuwe Apple-soc en er zou daardoor geen gebruik worden gemaakt van een bestaande A- of M-serie chip. Deze chip zou zich specifiek richten op gaming en beschikken over een krachtige gpu met ondersteuning voor raytracing. Apple zou momenteel gesprekken voeren met verschillende uitgevers over de ontwikkeling van games voor het platform, waaronder Assassin’s Creed- en Far Cry-maker Ubisoft.

Er is voor de rest niks bekend over het ontwerp van de handheld. Mocht het apparaat daadwerkelijk bestaan dan ligt het voor de hand dat het is uitgerust met geïntegreerde controllers, omdat het anders niet veel meer zou zijn dan een iPad. Helemaal ondenkbaar is het overigens, want volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg is er een nieuwe Apple TV in ontwikkeling met een grotere focus op gaming. Dit model zou worden aangedreven door de A14X-soc, terwijl de onlangs geïntroduceerde tweede generatie Apple TV 4K wordt aangedreven door de verouderde A12 Bionic. Het kan zijn dat het apparaat is geschrapt of op een later moment verschijnt.

Verder gaan er geruchten dat het bedrijf werkt aan een eigen controller. Daarbij moeten worden opgemerkt dat er al jarenlang geruchten de ronde doen dat Apple interesse heeft in gaming, echter heeft het tot op heden nog nooit geresulteerd in product dat specifiek voor gamers is gemaakt.