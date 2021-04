‘Apple TV krijgt geïntegreerde HomePod-speaker en camera voor videobellen’

Apple werkt volgens Bloomberg aan een nieuwe Apple TV met geïntegreerde HomePod-speaker en een camera voor videobellen via een aangesloten televisie. Het nieuws volgt kort nadat Apple in maart bekendmaakte te stoppen met de HomePod. De HomePod Mini, die vorig jaar werd gelanceerd, is dankzij zijn lagere prijs een stuk populairder en zal daarom blijven bestaan.

“Het bedrijf werkt aan een product dat een ‌Apple TV‌-settopbox zou combineren met een ‌HomePod‌-luidspreker en een camera zou bevatten voor videoconferenties via een aangesloten tv en andere smarthomefuncties. Andere mogelijkheden van het apparaat zijn onder meer standaard ‌Apple TV‌-functies zoals het bekijken van video’s, spelen van games en het gebruik van slimme luidsprekers, zoals voor het afspelen van muziek en het gebruik van Apple’s digitale assistent Siri”, aldus Mark Gurman van Bloomberg.

Het is nog onbekend of en wanneer deze Apple TV met HomePod-speaker verschijnt. Het project zou zich nog in de beginfase bevinden en Apple zou ervoor kunnen kiezen om het product in zijn geheel te schrappen of belangrijke functies aan te passen. Vorig jaar voegde Apple de teams die verantwoordelijk waren voor de HomePod en Apple TV samen, wat vermoedelijk heeft geresulteerd in dit idee dat een geïntegreerd apparaat het beste van twee werelden zou kunnen bieden.

In 2021 wordt naar alle waarschijnlijk eerst nog een vernieuwde versie van de bestaande Apple TV uitgebracht. Dit nieuwe model zou een grotere focus op gaming hebben en worden gelanceerd met een vernieuwde afstandsbediening, een snellere chipset en meer opslaggeheugen.