Apple Music beschikbaar gemaakt voor PlayStation 5: muziek afspelen tijdens gamen

PlayStation 5-bezitters kunnen vanaf vandaag Apple Music gebruiken op hun console. Je krijgt toegang tot meer dan 90 miljoen nummers en ook zijn er muziekvideo’s beschikbaar in resoluties van maximaal 4K. Apple Music stelt gebruikers in staat om muziek te luisteren op de achtergrond of tijdens het gamen. Muziekvideo’s blijven eveneens in de achtergrond draaien.

Om te beginnen kunnen PS5-bezitters de Apple Music-app downloaden uit de mediaruimte op de PS5 en de instructies op het scherm volgen om hun Apple Music-account te koppelen. Het proces bestaat uit het scannen van een QR-code vanaf een Apple-apparaat of het handmatig invoeren van Apple ID-gegevens.

PS5-gebruikers kunnen de Apple Music-app starten voordat ze aan een game beginnen, of tijdens het gamen door op de PS-toets op de draadloze DualSense-controller te drukken om toegang te krijgen tot het Control Center en de muziekfunctiekaart te selecteren.Van daaruit kunnen Apple Music-abonnees aanbevelingen vinden die passen bij de game die ze op dat moment spelen, of kiezen uit een afspeellijst in hun bibliotheek of andere door Apple Music samengestelde afspeellijsten voor games.