Apex Legends Warriors Collection Event: PS5- en Xbox Series X|S-upgrade, nieuwe map Drop-Off, skins en terugkeer Control-modus

De PlayStation 5- en Xbox Series X|S-upgrade voor Apex Legends wordt op 29 maart tijdens het Warriors Collection Event uitgebracht. Op de PlayStation 5 en Xbox Series X betekent dit ondersteuning voor 4K met 60 frames per seconde, HDR, schaduwen in hogere resolutie en een toegenomen draw distance. Xbox Series S-gebruikers moeten het doen met 60 frames per seconde en HDR-ondersteuning. Verder kunnen spelers uitkijken naar de nieuwe map Drop-Off, limited edition skins, de terugkeer van de Control-modus en meer.

Apex Legends: Warriors Collection Event

Updates voor Xbox Series X|S en PS5

Dit is overigens slechts het begin, want toekomstige updates zullen nog meer veranderen introduceren. Op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S komt er een 120fps-modus met visuele- en audioverbeteringen. Verder krijgt de PS5-versie ondersteuning voor de adaptieve trigger en haptische feedback van de DualSense-controller. Om de PS5-versie te kunnen spelen ga je naar de Apex Legends-gamehub, klik op opties, versie selecteren en selecteer de juiste versie om de upgrade te downloaden. Op Xbox Series X|S wordt de update voor Apex Legends automatisch gedownload via Smart Delivery.

Control keert terug

Naast de upgrades voor de huidige generatie consoles, keert tijdens het Warriors Collection Event de 9 versus 9-modus Control terug voor twee weken. Deze keer is Caustic Treatment op Kings Canyon toegevoegd aan de mix. Stel je team samen, kies je uitrusting en vecht voor totale controle over Olympus, Storm Point en Kings Canyon.

Nieuwe map: Drop-Off

Respawn Entertainment kondigde ook aan dat de Apex Legends Arena-modus een nieuwe speelbare map krijgt. Op officiële blog werd Drop-Off gepresenteerd als nieuwe Arena Map, die tegelijk met het Warriors Collection Event verschijnt. De POI’s in Drop-Off kunnen in de eerste plaats worden gezien als twee locaties: binnen en buiten. Het interieur is verdeeld over twee POI’s: Observation Deck en Deployment Line, terwijl de buitenkant de Loading Bay biedt.

Het observatiedek zal fungeren als een uitkijkpunt voor spelers, zodat ze de kans hebben op een airdrop terwijl ze lange-afstandsgevechten vermijden. Niettemin zal dit gebied lagere plafonds hebben die de verticale gevechtsmogelijkheden voor bepaalde Legends beperken. De Deployment Line is een belangrijk Point of Interest in de Drop-Off map. Dit gebied verdeelt de kaart in tweeën en komt uiteindelijk samen in Loading Bay. Langzaam rijdende vrachtcontainers fungeren als een dynamische dekking die spelers veel bewegingsmogelijkheden geeft. Ook kunnen ze de mobiliteit van de containers gebruiken om specifieke Legend-abilities in te zetten.

Limited edition skins

Het Warriors Collection Event introduceert een gloednieuwe set van 24 thematische, limited-time cosmetische items. Zie er helemaal als een vechter uit in de nieuwe Legendary-skins, waaronder de Ash-skin Synthetic Huntress, de Octane-skin Riding Dirty, de Horizon-skin Jewel Olympus en de Lifeline-skin Combat Survivalist.

Reward Tracker

Je kunt 1.600 punten per dag verdienen en de challenges worden dagelijks vernieuwd. Er zijn ook stretch challenges die vier unieke badges ontgrendelen als je ze tijdens het evenement voltooit. Al deze uitdagingen zijn ook te stapelen met je Battle Pass, dus je kunt er meerdere tegelijk voltooien. Warriors introduceert ook een gloednieuwe set van 24 thematische, gelimiteerde items.

Alle 24 items zijn verkrijgbaar via directe aankoop (voor Apex Coins of Crafting Metals) en in Warriors Event Apex Packs gedurende de duur van het evenement. Verzamel alle 24 items om Crypto’s nieuwe Heirloom vrij te spelen: de Biwon Blade.

Store deals

Tijdens het evenement zijn er enkele aanbiedingen in de store. Bekijk de afbeelding hieronder voor een overzicht van nieuwe cosmetische items die je kunt kopen, waaronder Rampart’s Ready to Rumble Bundle, Wattson’s Chaos Conductor Bundle en meer.