Apex Legends Mobile voor iOS en Android aangekondigd

Respawn Entertainment, een studio van EA, heeft vandaag het gloednieuwe Apex Legends Mobile aangekondigd. Later deze maand vindt de aftrap van de eerste regionale bètatests voor Apex Legends Mobile plaats, waarmee het team ervoor wil zorgen dat ze het landschap van het battle royale-genre wederom kunnen veranderen.

Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile is een gloednieuwe versie van de revolutionaire battle royale-game, maar blijft trouw aan het origineel. De game is namelijk speciaal ontworpen voor touchscreens, met gestroomlijnde besturing en doordachte optimaliseringen die resulteren in de meest geavanceerde battle royale-gevechten op een telefoon tot dusver.

“De bètatests beginnen klein, met slechts een paar duizend spelers in India en de Filipijnen, maar we zijn van plan om het binnen afzienbare tijd uit te breiden naar meer regio’s en meer spelers over de hele wereld”, aldus Chad Grenier, Game Director bij Respawn. “Sommigen van jullie vragen zich misschien af wat dit betekent voor Apex Legends op PC en consoles. Kort gezegd moet het beste nog komen voor PC- en consolespelers. Vandaag hebben we met de onthulling van de Legend Valkyrie al een eerste glimp laten zien van een van de grootste updates die we ooit voor Apex Legends hebben uitgebracht en we kunnen niet wachten om jullie te laten zien wat de volgende stap is.”

De eerste begint in het voorjaar van 2021 in India en de Filippijnen en is alleen beschikbaar op Android-apparaten. Terwijl de studio doorgaat met testen, breiden ze de omvang van deze tests uit, voegen ze nieuwe regio’s toe en implementeren ze iOS-ondersteuning.