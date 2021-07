Apex Legends: maak kennis met Seer

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag een nieuwe Apex Legends Stories from the Outlands-trailer uitgebracht met daarin de volgende Legend die gaat deelnemen aan de Apex Games, Seer. De trailer is gemaakt in samenwerking met de bekroonde illustrator, animator en regisseur Robert Valley, bekend van zijn werk aan Tron: Uprising, Love, Death & Robots en Pear Cider and Cigarettes. Seer is een vervloekte Legend wiens blik een berg in stof kan doen veranderen, een koning in een bedelaar en een oceaan in een woestijn.

Zie hoe het verhaal van Seer begint en waarom hij het merkteken van een mot draagt ​​in de Apex Legends Stories from the Outlands-trailer “Metamorphosis”.

Kom meer te weten over Apex Legends: Emergence tijdens EA Play Live op donderdag 22 juli om 19:00 uur Nederlandse tijd, waaronder de lanceringsdatum van het seizoen voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam. Apex Legends: Emergence bevat een geheel nieuwe klassement-ervaring voor de genre-verschuivende Arenas-modus en nog veel meer.