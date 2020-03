Animal Crossing: New Horizons voor Nintendo Switch nu voor slechts 39 euro te bestellen

Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch is vanaf volgende week vrijdag (20 maart) beschikbaar. We hebben voor de release al een mooie deal voor je gevonden, want bij CDKeys.com is Animal Crossing te koop voor slechts €39,99. Let op, want deze prijs krijg je alleen te zien door af te rekenen met iDEAL.

De fout is hersteld en de onderstaande methode werkt niet meer.

Bezoek de productpagina, klik op ‘Buy Now’ gevolgd door ‘secure checkout’, vul je gegevens, selecteer iDEAL en ‘Place order’ om op de betaalpagina de juiste prijs van €39,99 te zien. De code om Animal Crossing: New Horizons te downloaden ontvang je direct in je mailbox en is onmiddellijk te verzilveren. Daarnaast krijg je ook nog eens 300 gouden munten van Nintendo, wat gelijkstaat aan een waarde van €3 in de eShop. Wees er snel bij, want we verwachten dat deze scherpe aanbieding snel is verdwenen.