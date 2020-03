Animal Crossing: New Horizons weer uit voorraad leverbaar, updates nog in ontwikkeling

Animal Crossing: New Horizons doet in vergelijking met andere games in de succesvolle franchise dingen niet heel veel anders, echter wordt er ditmaal wel meer rekening gehouden met feestdagen en speciale evenementen. In eerdere games was het simpelweg mogelijk om de in-game klok te wijzigen, waardoor je een evenement eerder kon ervaren, maar voor New Horizon verschijnen er updates die moeten worden gedownload. Het eerst evenement staat in het teken van Pasen en loopt van 1 tot en met 12 april.

Animal Crossing: New Horizons DLC

Een volledig schema met evenementen moet nog worden vrijgegeven, maar als New Horizons de formule van eerdere Animal Crossing-games volgt dan zullen dat er voldoende zijn. Dat is tenminste de hoop. In een nieuw interview met The Washington Post onthulde Aya Kyogoku, director van Animal Crossing: New Horizons, dat de ontwikkeling van speciale evenementen ‘nog steeds aan de gang is’. Bovendien onthulde ze dat de uitbraak van het coronavirus impact zou kunnen hebben op het ontwikkelingsschema.

“We weten niet zeker of we iets moeten veranderen, maar ik denk dat we flexibel moeten zijn. Wat betreft het ontwikkelteam moet ik ook nadenken over hun gezondheid en welzijn”, aldus Kyogoku. Zij ontkende ook dat het introduceren van speciale evenementen via updates geen manier is om ‘valsspelen’ via tijdreizen te ontmoedigen. “Om spelers de game heel lang te laten spelen en om de ervaring met hun vrienden of familie te delen, denken we dat spelen zonder tijdreizen waarschijnlijk de ideale manier zou zijn. Het toevoegen van alle seizoensevenementen door updates is desondanks niet onze manier om tijdreizen te stoppen.”

