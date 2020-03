Animal Crossing: New Horizons uitverkocht? Digitale versie beschikbaar voor slechts €45,59

Animal Crossing: New Horizons werd vorige week in Nederland uitgebracht, echter is er een complete run op de game en console ontstaan. Het resultaat is dat de fysieke versie al een week nergens op voorraad is, waardoor veel fans de game alsnog niet kunnen spelen. Daarnaast zou de productiecapaciteit beperkt zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig is er ook een eenvoudige oplossing, want voor slechts €45,59 kun je ook de digitale versie bij CDKeys.com bestellen. De code ontvang je direct en kun je verzilveren n de Nederlandse eShop, waarna de game ook speelbaar is in de Nederlandse taal.

Animal Crossing: New Horizons heeft inmiddels zijn eerste update ontvangen. De 1.1.0-update werd een dag voor de release uitgebracht. De update brengt ondersteuning voor een speciaal evenement dat in april wordt gehouden. Degenen die Animal Crossing: Pocket Camp bezitten, ontvangen ook speciale items voor zowel de mobiele game als de aankomende Switch-game.