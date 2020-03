Animal Crossing: New Horizons verschijnt twee dagen eerder bij Game Mania

Game Mania heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn winkels vanwege het coronavirus tijdelijk gaat sluiten. Vanaf donderdag 19 maart sluiten alle winkels tot nader order, terwijl de webshop actief blijft. Je kan ook van deze situatie profiteren, want Animal Crossing: New Horizons is namelijk twee dagen eerder te spelen. Bestel je de Animal Crossing bij Game Mania dan kun je morgen al aan de slag met de nieuwe Nintendo Switch-game, die officieel op vrijdag 20 maart wordt gelanceerd. Animal Crossing: New Horizons is momenteel uit voorraad leverbaar.

→ Bestel Animal Crossing: New Horizons bij Game Mania (€59,98)

De goedkoopste optie blijft een downloadcode bij Cdkeys voor €46,69. Bovendien ontvang je bij een pre-order ook nog 300 gouden munten van Nintendo, wat gelijkstaat aan een waarde van €3 in de eShop. De code ontvang je na betaling en kan direct worden verzilverd in de eShop.