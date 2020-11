Animal Crossing: New Horizons krijgt op 19 november gratis winterupdate

Het mag buiten dan wat kouder worden, gelukkig kunnen we ook uitkijken naar de warme gloed van de feestdagen in Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch. Terwijl de roodbruine esdoornbladeren nu al van de bomen waaien, worden eilanden in het noordelijk halfrond de komende maand ook nog eens getrakteerd op een vers pak sneeuw.

Animal Crossing: New Horizons

Op 19 november verschijnt een gratis update voor Animal Crossing: New Horizons. Deze update levert feestelijke evenementen, diverse vernieuwingen en nieuwe mogelijkheden voor vrienden en familie om samen met de Animal Crossing: New Horizons-bewoners van het eilandleven te genieten. De nieuwe Animal Crossing: New Horizons – Winterupdate arriveert op 19 november en de trailer toont wat de winterupdate allemaal heeft te bieden.

De nieuwe update voegt onder andere twee speciale feestdagen toe, Smakenfestijn op 26 november en Speelgoeddag op 24 december, waar spelers samen met andere spelers van kunnen genieten. De winterupdate voegt ook nieuwe emoties en kapsels toe aan Animal Crossing: New Horizons, naast de mogelijkheden om de opslagruimte in huizen uit te breiden en opgeslagen gegevens over te zetten.

Vanaf november kunnen spelers op beide halfronden van de volgende vernieuwingen genieten:

Smakenfestijn – Op Smakenfestijn, dat dit jaar op 26 november wordt gevierd, zal topkok Franklin arriveren voor een feestmaal op het plein. Spelers kunnen Franklin helpen ingrediënten te verzamelen voor de gerechten die op het plein gepresenteerd worden. Spelers die Franklin helpen met koken krijgen een cadeau van hem. Let op: dit evenement kan alleen plaatsvinden als de servicebalie reeds gebouwd is.

De volgende update voor Animal Crossing: New Horizons verschijnt aan het eind van januari. In de komende maanden zal Nintendo meer informatie delen.