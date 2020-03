Animal Crossing: New Horizons kopen? Hier is de game nog op voorraad

Animal Crossing: New Horizons is sinds vrijdag 20 maart beschikbaar voor de Nintendo Switch. Het is niet exact duidelijk of het met de populariteit van de game heeft te maken of de uitbraak van het coronavirus, maar op veel plekken is de game niet langer te bestellen. In dit artikel zetten we de plekken waar de game nog is te verkrijgen op een rij.

De goedkoopste optie is een downloadcode bij Cdkeys voor €46,69. Bovendien ontvang je bij een pre-order ook nog 300 gouden munten van Nintendo, wat gelijkstaat aan een waarde van €3 in de eShop. De code ontvang je na betaling en kan direct worden verzilverd in de eShop. Amazon Nederland is de goedkoopste aanbieder van de fysieke kopie met een prijs van €49,59. Het betreft een versie met een Frans doosje, terwijl de game speelbaar is in het Nederlands. Daarnaast kun je nog terecht bij het Nederlandse AllYourGames (€59,99).

Animal Crossing: New Horizons heeft inmiddels zijn eerste update ontvangen. De 1.1.0-update werd op maart uitgebracht. De update brengt ondersteuning voor een speciaal evenement dat in april wordt gehouden. Degenen die Animal Crossing: Pocket Camp bezitten, ontvangen ook speciale items voor zowel de mobiele game als de aankomende Switch-game.

“De eerste gratis update is vanaf 20 maart beschikbaar. Door deze update te installeren, kun je Bunny Day vieren met een speciaal evenement in april. Als je zowel Animal Crossing: Pocket Camp voor mobiele apparaten als Animal Crossing: New Horizons bezit, ontvang je speciale items in elke game”, aldus Nintendo.