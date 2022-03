Min Min is de volgende amiibo in de Super Smash Bros-serie en zoals fans van de serie weten, is het soms lastiger om er een te bemachtigen dan je zou verwachten. Het Min Min-figuurtje, de eerste amiibo die een van de vechters uit de Fighters Pass Volume 2 van Super Smash Bros. Ultimate vertegenwoordigt, verschijnt op 29 april. Om je te helpen aan de Min Min-amiibo houden we op deze pagina bij waar je een pre-order kan plaatsen. Op dit moment is Min Min te bestellen bij NedGame voor €19,99.