AMD gestart met levering van chips voor PlayStation 5 en Xbox Series X

AMD-ceo Lisa Su heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het grote deel van alle nieuwe producten nog steeds op schema liggen on in 2020 te verschijnen. Het gaat hier om de 7nm-processors op basis van de Zen 3-architectuur en de RDNA 2-gpu’s. Daarnaast bracht ze naar buiten dat AMD inmiddels is begonnen met het de levering van zijn chips voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. De nieuwe consoles van Sony en Microsoft verschijnen in het najaar en maken gebruik van een Zen 2-cpu en RDNA 2-gpu.

De chip van de PlayStation 5 beschikt over acht cpu-cores met een variabele kloksnelheid (maximaal 3,5GHz). Sony zegt dat de maximale kloksnelheid in de meeste gevallen zal worden gehaald, echter zal de snelheid in bepaalde situaties omlaag worden gebracht om de belasting op het systeem te beheersen. De cpu-cores ondersteunen simultaneous multithreading. Dit is een techniek voor het verbeteren van de algehele efficiëntie van superscalaire cpu’s met hardware multithreading. SMT staat meerdere onafhankelijke threads toe om de bronnen van moderne processorarchitecturen beter te gebruiken. Sony combineert de cpu met 16GB GDDR6 met een 256bits-geheugenbus (geheugenbandbreedte 448GB/s).

Sony past dezelfde tactiek toe op de gpu van de PS5. Het ontwerp van de gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur (Navi) en is voorzien van 36 compute units met een maximale snelheid van 2,23GHz. De gpu is goed voor 10,3 teraflops aan rekenkracht, twee teraflops minder dan de console van Microsoft. Xbox Series X maakt echter gebruik van vaste kloksnelheden, welke altijd gehaald kunnen worden.

RDNA 2 introduceert ook hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Op de PS5 wordt dit de Intersection Engine genoemd, ondanks dat de technologie gebaseerd is op de toekomstige RDNA 2-gpu’s voor pc’s. Er werd gespeculeerd over een extern blok met RT-cores, maar dat is niet het geval en de RT-hardware is ingebouwd in de shaders en dus volledig geïntegreerd. Net als bij de RDNA-implementatie heeft PS5 toegang tot hetzelfde soort implementaties die we al op de pc hebben gezien: reflecties, omgevingsocclusie, schaduwen en globale verlichting. De PS5 (36 CU’s) is op het gebied van raytracing op papier in het nadeel, want het systeem mist 16 compute unit’s in vergelijking met de nieuwe Xbox (52 CU’s).

De PlayStation 5-console verschijnt in het najaar van 2020.





