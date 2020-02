Amazon publiceert productpagina van pc-versie Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn is een van de beste exclusieve PlayStation 4-games, maar mogelijk kunnen pc-gebruikers later dit jaar ook aan de slag met de game. In januari schreef de doorgaans goed geïnformeerde Kotaku-journalist Jason Schreier al dat Sony de game in 2020 zou willen uitbrengen via Steam en de Epic Games Store. Dat gerucht lijkt vandaag nog aannemelijker te worden, want de pc-versie van Horizon Zero Dawn is zojuist gespot op Amazon Frankrijk.

De productpagina bevat momenteel geen verdere informatie en er bestaat een kans dat het gewoon een blunder is van een Amazon-medewerker. De geruchten doen ons echter vermoeden dat de game daadwerkelijk naar de pc gaat komen. Het zou ook kunnen betekenen dat Sony in de toekomst vaker zijn exclusieve games naar de pc gaat brengen, hoewel het voor de hand ligt dat deze versies enkele jaren worden uitgebracht. Horizon Zero Dawn is bijvoorbeeld al drie jaar beschikbaar.

Horizon Zero Dawn voor de pc zal waarschijnlijk ook de Frozen Wilds-uitbreiding bevatten, die eind 2017 werd uitgebracht. De game won in 2017 tal van Game of the Year-prijzen en werd de meest succesvolle titel ooit van de Nederlandse studio Guerrilla Games met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren. Een vervolg is vrijwel gegarandeerd in de maak voor de volgende generatie console van Sony, de PlayStation 5.