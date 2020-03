Amazon.nl gelanceerd in Nederland: de beste openingsaanbiedingen van Amazon op een rij

Amazon is vandaag (dinsdag 10 maart) begonnen met de verkoop van fysieke producten in Nederland. Op Amazon.nl worden niet langer alleen e-boeken verkocht, maar kun je ook terecht voor producten in dertig categorieën, waaronder technologie, kleding, speelgoed, cosmetica en sport. Daarnaast is het mogelijk om voor €2,99 een Prime-abonnement af te nemen voor gratis bezorging op alle producten en de videostreamingdienst Amazon Prime.

Volgens Amazon zijn er in Nederland meer dan 100 miljoen producten beschikbaar via het platform. Overigens zijn deze niet alleen afkomstig van Amazon zelf, maar ook van handelaren die hun eigen producten via het platform kunnen verkopen. Inmiddels zouden er al enkele duizenden verkopers op Amazon actief zijn. De producten die Amazon zelf verkoopt worden gratis thuisbezorgd vanaf €20,- en met een Prime-abonnement worden producten onder dat bedrag ook gratis geleverd.

De lancering van Amazon.nl gaat gepaard met een aantal uiterst scherpe aanbiedingen. Deze hebben we hieronder voor je op een rij gezet en zullen gedurende de dag worden geüpdatet: