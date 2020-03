Amazon vanaf vandaag beschikbaar in Nederland: Nintendo Switch voor slechts €249

Het zat er al een tijdlang aan te komen, maar vanaf vandaag lijkt Amazon dan toch eindelijk volledig naar Nederland te komen. De lancering van Amazon.nl gaat ook gepaard met een aantal prachtige aanbiedingen, waaronder de nieuwste Nintendo Switch voor slechts €249,99. Op de website is de Nintendo Switch voor deze prijs zichtbaar en deze zal vermoedelijk later op woensdag 10 maart worden aangeboden. Blijf de site gedurende de dag in de gaten houden, zodat je deze prachtige deal niet mis. Volgens de omschrijving wordt de console gratis thuisbezorgd.

→ Update: nu beschikbaar.

Alle deals op een rij:

We verwachten dat het niet alleen bij de Nintendo Switch zal blijven, want ook de Sony WH-1000XM3 is op de site zichtbaar voor €199,99 inclusief bezorging. Deze draadloze koptelefoon wordt door de Nederlandse concurrentie voor €289 aangeboden. In de komende uren zullen we dit artikel blijven updaten met meer informatie over de komst van Amazon in Nederland.