Amazon heeft nu een PlayStation 4 Pro voor slechts 249 euro, de laagste prijs ooit gemeten

De PlayStation 4 Pro is alleen vandaag voor een hele mooie prijs te bestellen. Amazon Duitsland heeft de krachtigste PlayStation 4-console namelijk in de aanbieding voor slechts €249,99 en dat is volgens onze informatie de laagste prijs ooit gemeten. Amazon bezorgt de PS4 Pro gratis in Nederland en afrekenen doe je eenvoudig met iDEAL, creditcard of per bankoverschrijving. Je kan daarnaast nog kiezen voor de Fortnite-bundel of het pakket met Death Stranding voor €294,98.

Sony bracht de PlayStation 4 Pro op 10 november 2016 uit in Nederland. Het is een verbeterde versie van de PlayStation 4 met verbeterde hardware om 4K-rendering en verbeterde PlayStation VR-prestaties mogelijk te maken, inclusief een krachtige GPU met 4,2 teraflops aan rekenkracht en een hogere kloksnelheid van de CPU. Net als bij PS4 Slim, biedt dit model ook ondersteuning voor USB 3.1, Bluetooth 4.0 en 5.0 GHz wifi. De PS4 Pro bevat 1 GB DDR3-geheugen dat wordt gebruikt om niet-gametoepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd uit te wisselen, waardoor games een extra 512 MB van het GDDR5-geheugen van de console kunnen gebruiken. Hoewel in staat om 4K-video te streamen, ondersteunt de PS4 Pro in tegenstelling tot de Xbox One S en X geen Ultra HD Blu-ray.